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Здание РНБ на Московском украсили проекциями философских цитат

На Московском проспекте в Петербурге на здании Российской национальной библиотеки появятся проекции мозаик с философскими изречениями. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

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Светопроекции можно будет увидеть уже вечером в пятницу. Концепцию разработали в комитете по градостроительству и архитектуре совместно с СПб ГБУ «Ленсвет». «Световая инсталляция стала очередным этапом проекта светового оформления брандмауэров и фасадов, который реализуется при участии ПАО «Газпром» и ассоциации «Невский свет», — подчеркнули в Смольном.

Изображение на фасаде здания библиотеки получилось показать с помощью тщательной настройки шести светодиодных проекторов. Они установлены на опорах уличного освещения.

Как заявил губернатор Александр Беглов, такие инсталляции — «выставки под открытым небом». По его словам, они создают праздничное настроение и подчеркивают «уникальный архитектурный облик» города.

В Смольном добавили, что в 2021 году в Петербурга всего разместят 20 инсталляций на фасадах.

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Комментарии (1)

angel of death
лучше бы «Стихи о советском паспорте» Владимира Маяковского от 1929 года повесили бы - там и про бюрократизм есть, и про мандаты... гораздо больше бы хайпа собрали бы =))))
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