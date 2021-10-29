Здание РНБ на Московском украсили проекциями философских цитат

Светопроекции можно будет увидеть уже вечером в пятницу. Концепцию разработали в комитете по градостроительству и архитектуре совместно с СПб ГБУ «Ленсвет». «Световая инсталляция стала очередным этапом проекта светового оформления брандмауэров и фасадов, который реализуется при участии ПАО «Газпром» и ассоциации «Невский свет», — подчеркнули в Смольном.

Изображение на фасаде здания библиотеки получилось показать с помощью тщательной настройки шести светодиодных проекторов. Они установлены на опорах уличного освещения.

Как заявил губернатор Александр Беглов, такие инсталляции — «выставки под открытым небом». По его словам, они создают праздничное настроение и подчеркивают «уникальный архитектурный облик» города.



В Смольном добавили, что в 2021 году в Петербурга всего разместят 20 инсталляций на фасадах.

