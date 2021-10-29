Сотрудники ФСБ забрали с пар первокурсника ростовского вуза. Поводом стала «шутка» про массовый расстрел

Студента ростовского вуза сотрудники Федеральной службы безопасности задержали прямо во время пар. Пристальное внимание силовиков юноша спровоцировал своими неоднозначными заявлениями в соцсетях. Как сообщает 29 октября РИА Новости, подросток призывал устроить «массовый расстрел» и называл себя «другом Галявиева».



Baza пишет, что первокурсник пытался оправдаться и доказать, что это была шутка, и никакую атаку он не планировал. Однако позже он все же признал свою вину и пообещал впредь так не делать. В телеграм-канале отмечают, что за шуткой последовало отчисление.

