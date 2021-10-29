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Сотрудники ФСБ забрали с пар первокурсника ростовского вуза. Поводом стала «шутка» про массовый расстрел

В Ростовской области задержали студента, который обещал устроить «массовый расстрел» и называл себя «другом Галявиева»

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Студента ростовского вуза сотрудники Федеральной службы безопасности задержали прямо во время пар. Пристальное внимание силовиков юноша спровоцировал своими неоднозначными заявлениями в соцсетях. Как сообщает 29 октября РИА Новости, подросток призывал устроить «массовый расстрел» и называл себя «другом Галявиева».

Baza пишет, что первокурсник пытался оправдаться и доказать, что это была шутка, и никакую атаку он не планировал. Однако позже он все же признал свою вину и пообещал впредь так не делать. В телеграм-канале отмечают, что за шуткой последовало отчисление.

11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

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Комментарии (1)

angel of death
"о времена, о нравы...." (O tempora! O mores! — латинское крылатое выражение. Обычно выражение применяют, констатируя упадок нравов, осуждая целое поколение...)
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