Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Ивановской области. «Фокус» пришлось превратить в кабриолет

Автобус с пассажирами попал в серьезную аварию в Ивановской области днем 29 октября. Из легковой машины, столкнувшейся с ним лоб в лоб пострадавших вырезали спасатели.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ивановской области, в 15:00 пятницы на автодороге Широково — Косогоры водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом «СИМАЗ», который следовал из Иваново в Фурманов. Оба транспортных средства получили сильные повреждения, «Форду» пришлось резать крышу.
По предварительным данным ведомства, в результате аварии в автобусе пострадали шесть человек, водитель и пассажир «Форда» получили тяжелые травмы. ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает о десяти пострадавших. В ЕДДС по Фурмановскому району агентству рассказали, что в «Фокусе» травмы получили трое, двое из них, а также водитель автобуса находятся в тяжелом состоянии.