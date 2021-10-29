В Гидрометцентре пообещали неожиданно высокую температуру в ноябре

При этом, по данным синоптиков, месячное количество осадков на большей части территории РФ предполагается близким к норме. Больше осадков, чем обычно, прогнозируется только в Мурманской области и на севере Карелии.



На Урале и в Сибири, в свою очередь, средняя месячная температура будет выше многолетних значений на 1–2 градуса.



Напомним, в Петербурге в ближайшие дни синоптики обещают преимущественно ясную погоду и до плюс 12. Меняться она начнет лишь в воскресенье, а всю следующую неделю солнце петербуржцы вряд ли увидят.

