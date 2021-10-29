Шварценеггер назвал глупцами и лжецами политиков, игнорирующих изменение климата

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал мировых лидеров, которые отказываются бороться с изменением климата. Об этом он сказал в беседе с BBC, которую опубликовали 29 октября.
"Let's terminate pollution"— BBC News (World) (@BBCWorld) October 29, 2021
Former Californian governor, Arnold Schwarzenegger speaks to the BBC about Climate changehttps://t.co/ObKW2gD4a6 pic.twitter.com/uECKKfjGJS
Разговор с актером был приурочен к саммиту ООН КС-26 по изменению климата. Он начинается 1 ноября в Глазго.
По словам Шварценеггера, избегающие проблему глобального потепления политики, которые прикрываются экономическими соображениями, «глупцы и лжецы». Он отметил, что действовать в обоих направлениях сразу возможно.
Как сказал Шварценеггер, в Калифорнии удалось сократить выбросы парниковых газов на 25%, что сопоставимо с уровнем 1990 года. При этом у штата наибольший ВВП в США — 3,3 трлн долларов.