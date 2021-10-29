FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Шварценеггер назвал глупцами и лжецами политиков, игнорирующих изменение климата

8
Печать

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал мировых лидеров, которые отказываются бороться с изменением климата. Об этом он сказал в беседе с BBC, которую опубликовали 29 октября.

Разговор с актером был приурочен к саммиту ООН КС-26 по изменению климата. Он начинается 1 ноября в Глазго.

По словам Шварценеггера, избегающие проблему глобального потепления политики, которые прикрываются экономическими соображениями, «глупцы и лжецы». Он отметил, что действовать в обоих направлениях сразу возможно.

Как сказал Шварценеггер, в Калифорнии удалось сократить выбросы парниковых газов на 25%, что сопоставимо с уровнем 1990 года. При этом у штата наибольший ВВП в США — 3,3 трлн долларов.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Spb
надо быть совсем де...лом, чтобы не заметить что реально климат изменился. но у нас зачешутся когда уже ничего сделать будет нельзя
nuga
В старости все гнилое нутро вылезло.
angel of death
даёшь ещё 10 частей про Терминатора! Голливуд, жги! =)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний