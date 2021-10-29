Шварценеггер назвал глупцами и лжецами политиков, игнорирующих изменение климата

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер раскритиковал мировых лидеров, которые отказываются бороться с изменением климата. Об этом он сказал в беседе с BBC, которую опубликовали 29 октября.

Разговор с актером был приурочен к саммиту ООН КС-26 по изменению климата. Он начинается 1 ноября в Глазго.



По словам Шварценеггера, избегающие проблему глобального потепления политики, которые прикрываются экономическими соображениями, «глупцы и лжецы». Он отметил, что действовать в обоих направлениях сразу возможно.

