FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

В Ленобласти в нерабочие дни закроют детские кружки

Дополнительные коронавирусные ограничения вводятся в Ленобласти

1
Печать

В Ленинградской области вводятся дополнительные ограничения на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно новой редакции «антиковидного» постановления, подписанного 29 октября главой региона Александром Дрозденко, в течение этого времени в Ленобласти не будут работать организации дополнительного образования, в том числе в домах культуры.

Ранее «Фонтанка» писала, что с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти закрывают торговые центры и отменяют все развлечения.

О том, что будет и не будет работать в эти дни в Петербурге, — читайте в нашем обзоре.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ProstoZloy
Зато в Сочи заполняемость отелей в эти "нерабочие дни" - как в высокий сезон. Несомненно, это "поможет" обуздать ковидлу.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний