В Ленобласти в нерабочие дни закроют детские кружки

В Ленинградской области вводятся дополнительные ограничения на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Согласно новой редакции «антиковидного» постановления, подписанного 29 октября главой региона Александром Дрозденко, в течение этого времени в Ленобласти не будут работать организации дополнительного образования, в том числе в домах культуры.



Ранее «Фонтанка» писала, что с 30 октября по 7 ноября в Ленобласти закрывают торговые центры и отменяют все развлечения.



О том, что будет и не будет работать в эти дни в Петербурге, — читайте в нашем обзоре.

