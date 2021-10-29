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Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой, став 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

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Четвертую золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике 2021 года завоевала Дина Аверина 29 октября в японском Китакюсю. В составе российской команды она заняла первое место в групповых упражнениях.

Помимо Авериной, в групповых упражнениях за российскую команду выступили Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачёва. Россиянки поручили 88,350 балла. Серебро завоевала сборная Италии (86,000 балла). Бронзу взяли представительницы Беларуси (85,400 балла).

Таким образом, Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира и повторила рекорд Евгении Канаевой.

Днём ранее Аверина упустила золотую медаль в упражнениях с лентой, из-за чего разразился скандал, о котором читайте здесь.

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