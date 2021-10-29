Военный, погубивший жену в пьяном ДТП с автобусом на Колпинском шоссе, получил условный срок

Как сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 10 октября 2020 года 43-летний военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Hyundai Creta и следовал по Колпинскому шоссе от Галицкой улицы в сторону Пушкина. Около 4 часов в районе дома 107, литера А, по Колпинскому шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ.
В результате ДТП погибла супруга военного, которая ехала на переднем пассажирском сиденье «Хёндэ». Самого мужчину увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.
Автомобилист свою вину полностью признал. Он пояснил, что из-за полученной тяжелой автотравмы не помнит обстоятельств аварии и до сих пор лечится и восстанавливается. Как пил, тоже не помнит, но оснований не доверять медикам и медицинским документам у него нет, поэтому с установленным у него состоянием алкогольного опьянения он согласен и допускает, что мог выпить перед поездкой.
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года.