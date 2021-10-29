Военный, погубивший жену в пьяном ДТП с автобусом на Колпинском шоссе, получил условный срок

Как сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 10 октября 2020 года 43-летний военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Hyundai Creta и следовал по Колпинскому шоссе от Галицкой улицы в сторону Пушкина. Около 4 часов в районе дома 107, литера А, по Колпинскому шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП погибла супруга военного, которая ехала на переднем пассажирском сиденье «Хёндэ». Самого мужчину увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.