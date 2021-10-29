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Военный, погубивший жену в пьяном ДТП с автобусом на Колпинском шоссе, получил условный срок

Суд Петербурга вынес приговор военному за смертельное ДТП в пьяном виде

В Петербурге вынесли приговор по делу о смертельном ДТП с автобусом, произошедшем год назад в Пушкинском районе города. Виновник оказался пьян, но аварию и как выпивал, вспомнить не смог.

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Как сообщает 29 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 10 октября 2020 года 43-летний военнослужащий в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Hyundai Creta и следовал по Колпинскому шоссе от Галицкой улицы в сторону Пушкина. Около 4 часов в районе дома 107, литера А, по Колпинскому шоссе он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ.

В результате ДТП погибла супруга военного, которая ехала на переднем пассажирском сиденье «Хёндэ». Самого мужчину увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Автомобилист свою вину полностью признал. Он пояснил, что из-за полученной тяжелой автотравмы не помнит обстоятельств аварии и до сих пор лечится и восстанавливается. Как пил, тоже не помнит, но оснований не доверять медикам и медицинским документам у него нет, поэтому с установленным у него состоянием алкогольного опьянения он согласен и допускает, что мог выпить перед поездкой.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на 3 года.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

angel of death
т.е. так легко можно отделаться? и снова пойти творить беззаконие? я бы ему 15 строгоча отвесил бы... выпить и сесть за руль - уже преступление, а непредумышленное - двойное преступление.
MidNightWoodpecker
стаканов не кидал, стихов не читал, можно и на условку за убийство
ProstoZloy
Военнослужащий, садящийся пьяным за руль, и на боевом посту вряд ли являл собой образец трезвости. Интересно, сколько алкоголиков несут боевое дежурство "под мухой"?
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