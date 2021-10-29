Коммерсантку оштрафовали за неоригинальный репертуар в бане. Под суд подвели «Голубые береты»

Предпринимательнице из Петербурга предстоит заплатить штраф за выбор фоновых композиций для сауны в Приморском районе Петербурга. Гости там парились под шлягеры российской эстрады, терпимыми к музыкальному пиратству оказались не все.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 октября, к административной ответственности за нарушение авторских прав Приморский райсуд привлёк ИП Александрова. Установлено, что она ответственна за репертуар в сауне «Винтаж» на Афонской улице.



Там стояли два музыкальных автомата, среди предложений нашлись в том числе «Запоздалая осень», «Где мой дом родной», «Добрая примета» Льва Лещенко. Также за определённую плату можно было послушать «13 300», «27 апреля», «А десантура не бывает бывшей», «Аннушку» ансамбля «Голубые береты».

