Коммерсантку оштрафовали за неоригинальный репертуар в бане. Под суд подвели «Голубые береты»

Предпринимательнице из Петербурга предстоит заплатить штраф за выбор фоновых композиций для сауны в Приморском районе Петербурга. Гости там парились под шлягеры российской эстрады, терпимыми к музыкальному пиратству оказались не все.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 29 октября, к административной ответственности за нарушение авторских прав Приморский райсуд привлёк ИП Александрова. Установлено, что она ответственна за репертуар в сауне «Винтаж» на Афонской улице.
Там стояли два музыкальных автомата, среди предложений нашлись в том числе «Запоздалая осень», «Где мой дом родной», «Добрая примета» Льва Лещенко. Также за определённую плату можно было послушать «13 300», «27 апреля», «А десантура не бывает бывшей», «Аннушку» ансамбля «Голубые береты».
Какие-то из этих композиций покупали около шести утра 26 января, что и описали в материале об административном правонарушении.
Суд признал предпринимательницу Ирину Александрову виновной и оштрафовал на 10 тысяч рублей. Это минимальная денежная санкция по части 1 статьи 7.12 КоАП. Было подсчитано, что игравшие в бане песни причинили правообладателям ущерб в размере 8 тысяч рублей.
Песни «Голубых беретов» любимы десантниками и востребованы в саунах Петербурга. Их не только слушают, но и активно поют, владельцам прав это не всегда обходится так бюджетно. Пиратские минусовки использовал организатор караоке в банном комплексе «Гейзер» на Кантемировской, что лишило ООО «СО/ЭРА МЬЮЗИК» 180 тысяч рублей. Мужчине вменили уголовную статью. После того, как он возместил ущерб, дело было прекращено.