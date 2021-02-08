Это, сынок, десантники. Караоке с «Голубыми беретами» в сауне на Васильевском стоило организатору 200 тысяч рублей

Органами предварительного следствия Богданов обвинялся в том, что в начале октября 2020 года в сауне «Гейзер» на Капитанской, 4, включал отдыхающим за деньги пиратские минусовки песен «Голубых беретов». Само собой, соглашение с правообладателем (ООО «СО/ЭРА МЬЮЗИК») не заключалось. В сауне распевались «Голубые береты», «Возвращайся скорей» и «Разговор с портретом». На следующий день носитель с фонограммами изъяли сотрудники ОЭБ и ПК УМВД России по Василеостровскому району. Кто сдал Богданова — «Фонтанке» неизвестно.

Было подсчитано, что 29-летний петербуржец нанёс звукозаписывающей компании ущерб на сумму 180 000 рублей. Однако следователь заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении Богданову меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Он учёл то, что обвиняемый не был ранее судим, а преступление, совершенное им, небольшой тяжести.



Суд установил, что Богданов возместил потерпевшей стороне весь ущерб, компания претензий не имеет. В итоге уголовное дело было прекращено, организатору назначен судебный штраф в размере 15 000 рублей.

