Больницы Петербурга в нерабочие дни будут работать в обычном режиме. На праздники усилят дежурные составы

В Петербурге учреждения, подведомственные городскому комитету по здравоохранению, с 1 по 3 ноября будут работать в текущем режиме. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе ведомства.



В праздничные дни, с 4 по 7 ноября, в учреждениях усилят дежурные составы. Режим работы прививочных кабинетов с 1 по 7 ноября не изменится.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что ограничения во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дадут жителям возможность сходить на прививку вместо ресторана или магазина.

