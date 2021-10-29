Шуток не понимают. Смольный отреагировал на новость «Панорамы» о метро за 550 рублей «с привлечением правоохранительных органов»

«По факту распространения не соответствующих действительности сведений о работе предприятий и организаций Санкт-Петербурга в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года производятся необходимые меры реагирования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с привлечением правоохранительных органов», — заявили в пресс-службе.



Новость, которую комментировали чиновники Смольного, впервые вышла 24 октября на сайте сатирического издания «Панорама». Там сообщалось, что губернатор города Александр Беглов якобы подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга поднимется в несколько раз. После того как она разошлась в социальных сетях, комитет по транспорту и профильный вице-губернатор Максим Соколов были вынуждены ее опровергнуть.

