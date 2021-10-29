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Шуток не понимают. Смольный отреагировал на новость «Панорамы» о метро за 550 рублей «с привлечением правоохранительных органов»

Смольный обратился в органы после новости «Панорамы» о «подорожании проезда в метро»

Новость сатирического издания «Панорама» о том, что проезд в общественном транспорте Петербурга якобы подорожает в 5–10 раз во время нерабочих дней, перечитают правоохранительные органы. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

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«По факту распространения не соответствующих действительности сведений о работе предприятий и организаций Санкт-Петербурга в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года производятся необходимые меры реагирования в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ с привлечением правоохранительных органов», — заявили в пресс-службе.

Новость, которую комментировали чиновники Смольного, впервые вышла 24 октября на сайте сатирического издания «Панорама». Там сообщалось, что губернатор города Александр Беглов якобы подписал постановление, согласно которому в нерабочие дни стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга поднимется в несколько раз. После того как она разошлась в социальных сетях, комитет по транспорту и профильный вице-губернатор Максим Соколов были вынуждены ее опровергнуть.

Обращение в правоохранительные органы анонсировал Александр Беглов в эфире канала «78». «Мы по таким слухам будем обращаться в силовые структуры, это не просто шутки или анекдот. Когда распространяются слухи, которые приводят к панике, это преступление», — сказал глава города.

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Комментарии (18)

VVM1962
Жаль что это была шутка. А я уж подумал , что в смольном появился человек с мозгами. На время локдауна действительно можно было поднять стоимость проезда, что существенно снизило бы пассажиропоток.
Иван 2пырьев
Так Панорама не распространяла. Они написали и внизу сноска, что это шутка. А распространяли все остальные, не проверив
IlyaM
Вот как получается, старику симоняну (кеосаяну) можно, а панораме низзя.
До сих пор не читал панораму, но благодаря беглову залез на сайт и почитал. Весело, остроумно, талантливо. Включил в список своих закладок.
Ну а отсутствие чувства юмора и понимания скрытого смысла характеризует отставание умственного развития конкретного идивида.
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