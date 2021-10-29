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Операция «Нептун». Полиция искала охотников за янтарем в Балтийском море

В Калининградской области прошла операция по пресечению незаконной добычи янтаря в Балтийском море

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В Калининградской области сотрудники полиции в течение двух недель ловили незаконных добытчиков янтаря. Операция проходила под названием «Нептун», сообщает 29 октября пресс-служба МВД по региону.

Так, полицейскими был задержан 33-летний дайвер. Мужчина работал в километре от берега, используя моторную лодку. У него было водолазное оборудование, а янтарь он вымывал со дна с помощью пожарных приспособлений. У дайвера изъяли 12 килограммов «солнечного камня», и теперь по статье 7.5 КоАП РФ ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

Автор: УМВД России по Калининградской области

Кроме того, в воде у берега полицейские заметили несколько подозрительных бутылок, похожих на поплавки. Под ними тоже обнаружилось оборудование для добычи янтаря, которое поднимали с помощью водолазов СОБР Росгвардии.

«Проверка показала, что под этими бутылками находились комплекты оборудования, предназначенного для самовольной добычи янтаря: эжекторы, гибкие шланги, армированные стальной проволокой, пожарные рукава разной длины, а также металлические штанги, на которых установлены размывочные пятаки и шаровые краны», — отмечают в МВД.

Не повезло также шестерым отдыхающим, выехавшим на транспорте на пляж — в их отношении тоже составили протоколы.

Полиция напоминает, что нарушителям, повторно уличенным в самовольной добыче янтаря-сырца, может грозить уже уголовная ответственность: до двух лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

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Комментарии (2)

либералЪ76
Самовольной признается добыча янтаря, если она осуществлялась без надлежащего разрешения (лицензии) либо в определенных местах - из месторождений, на которых сбор янтаря запрещен, или из мест его промышленной разработки. Основное промышленное месторождение янтаря находится в Калининградской области. Сбор янтаря на побережье и в других местах не влечет административной ответственности (см., например, Определение N 5-13/2017 5-312/2016 от 17 ноября 2016 г. по делу N 5-13/2017).
angel of death
так их на суше ловить надо - с поличным, а всё добытое - в пользу гос-ва... можно в каждом городе открыть свою Янтарную комнату...
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