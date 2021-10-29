Операция «Нептун». Полиция искала охотников за янтарем в Балтийском море

Так, полицейскими был задержан 33-летний дайвер. Мужчина работал в километре от берега, используя моторную лодку. У него было водолазное оборудование, а янтарь он вымывал со дна с помощью пожарных приспособлений. У дайвера изъяли 12 килограммов «солнечного камня», и теперь по статье 7.5 КоАП РФ ему грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

В Калининградской области сотрудники полиции в течение двух недель ловили незаконных добытчиков янтаря. Операция проходила под названием «Нептун», сообщает 29 октября пресс-служба МВД по региону.

Кроме того, в воде у берега полицейские заметили несколько подозрительных бутылок, похожих на поплавки. Под ними тоже обнаружилось оборудование для добычи янтаря, которое поднимали с помощью водолазов СОБР Росгвардии.



«Проверка показала, что под этими бутылками находились комплекты оборудования, предназначенного для самовольной добычи янтаря: эжекторы, гибкие шланги, армированные стальной проволокой, пожарные рукава разной длины, а также металлические штанги, на которых установлены размывочные пятаки и шаровые краны», — отмечают в МВД.



Не повезло также шестерым отдыхающим, выехавшим на транспорте на пляж — в их отношении тоже составили протоколы.



Полиция напоминает, что нарушителям, повторно уличенным в самовольной добыче янтаря-сырца, может грозить уже уголовная ответственность: до двух лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

