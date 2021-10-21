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Охотник за янтарем попался полиции. Дайвер искал камни на дне Балтийского моря, а получил протокол

Полиция задержала дайвера, который незаконно добывал янтарь на дне Балтийского моря

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Добыча янтаря на дне Балтийского моря неожиданно закончилась для 33-летнего дайвера. Мужчине пришлось объясняться в полиции.

Как сообщает 21 октября «МВД Медиа», 33-летний житель Калининградской области искал камни в одном километре от берега. Для этого он использовал моторную лодку, водолазное оборудование и пожарный рукав, с помощью которого он подавал воду под высоким давлением через шланги для «выманивания янтаря с морского дна».

Дайвера поймали с поличным. При нем нашли 12 кг незаконно добытого янтаря. Мужчина признался в незаконном промысле.

Автор: МВД Медиа

Полиция составила в отношении нарушителя протокол, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей. В случае повторного задержания его привлекут к уголовной ответственности.

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