Охотник за янтарем попался полиции. Дайвер искал камни на дне Балтийского моря, а получил протокол

Добыча янтаря на дне Балтийского моря неожиданно закончилась для 33-летнего дайвера. Мужчине пришлось объясняться в полиции.



Как сообщает 21 октября «МВД Медиа», 33-летний житель Калининградской области искал камни в одном километре от берега. Для этого он использовал моторную лодку, водолазное оборудование и пожарный рукав, с помощью которого он подавал воду под высоким давлением через шланги для «выманивания янтаря с морского дна».



Дайвера поймали с поличным. При нем нашли 12 кг незаконно добытого янтаря. Мужчина признался в незаконном промысле.

