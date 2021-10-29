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Петербуржец извинился перед Эрмитажем за свой портрет в музее. «Единственный, кого я мог оскорбить, — это самого себя»

Петербуржец, повесивший свой портрет в Эрмитаже, принес публичные извинения

Петербуржец Кирилл Смородин, повесивший свой портрет в Военной галерее 1812 года в Эрмитаже, публично принес извинения музею. Заявление опубликовано 29 октября в его Instagram.

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«Многие, кто меня знает, подтвердят, что я являюсь фанатом 19 века и отношусь с большим интересом и уважением к периоду войн с Наполеоном. Знаю многих генералов, адъютантов, их судьбу и историю. Возможно, это и было желание хоть на секунду приблизиться к их героической жизни. Картина не является реальным портретом, это всего лишь фотошоп, а на ней изображена моя физиономия, так что единственный, кого я мог оскорбить, — это самого себя. Картина была прикреплена на скотч, поэтому никаких отверстий или других вандальных действий я не предпринимал», — пишет Смородин.

Он добавляет, что созванивался с пресс-службой Эрмитажа, оставил свои контакты и предложил встретиться. Кроме того, Смородин написал письмо директору музея Михаилу Пиотровскому «с извинениями и объяснением ситуации». В нем он также предложил поработать в Эрмитаже волонтером.

«Друзья, никому не советую повторять такие действия. Всем, кто каким-либо образом оскорбился из-за данного инцидента, я приношу свои извинения и жму руку. Всем мир и хорошего настроения», — подытожил Смородин.

Напомним, ранее Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить действия петербуржца «на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества».

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Комментарии (29)

Штиль
Какие оскорбления, вы о чём?! Некого оскорблять и не чем.
Глупости, высосанные из пальца лже-патриотиками.
SSGHQ
Немедленно посадить! Прецедент.
Марти МакФлай
Петербуржец? Что-то подсказывает мне, что данный человеческий экземпляр родился все же в другом городе. Но, что хотел, пусть и за счет недалекого ума - получил.Слава, телеканалы, Пиотровский.
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