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Прокуратура проверит, не оскорбил ли посетитель, повесивший свой портрет в Эрмитаже, память защитников Отечества

Эрмитаж попросил прокуратуру проверить самопровозглашенного «героя»

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В Эрмитаже прокомментировали действия петербуржца Кирилла Смородина, повесившего свой портрет в Военной галерее 1812 года. Посетитель провел акцию в музее 20 октября: как сообщают СМИ со ссылкой на самого Смородина, позднее удалившего эту запись в инстаграме, молодой человек повесил на стену музея свое изображение в мундире, а его подруга-фотограф зафиксировала реакцию посетителей.

В музее сообщили, что лист с изображением, на котором фотография петербуржца была стилизована под портрет участника Отечественной войны 1812 года, был замечен музейным смотрителем, «после чего немедленно снят».

«В связи с происшествием Государственный Эрмитаж был вынужден обратиться в прокуратуру г. Санкт-Петербурга с заявлением о проведении прокурорской проверки и оценки действий гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества», — сообщили «Фонтанке» в музее.

Это не первый случай в России, когда посетители пытаются сами выставить что-то в музеях. В 2019 году СМИ сообщали, что в Третьяковской галерее прошла акция с двумя участниками: пока один гражданин, обнажившись, гулял по залам, другой повесил на стену музея свою картину.

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Комментарии (14)

Masya
Все малограмотные и необразованные считают, что их выходки оригинальны и экстраординарны .
NAFTALIN 2000-2036
шутки про ветеранов Куликовской битвы перестают быть смешными
Флуктуация
Ни дня, ни часа без дела! Только светличную нашли, вздохнули с облегчением - ррраз, новая беда откуда не ждали! Молодцы!
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