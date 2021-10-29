На Камчатке трое изнасиловали девушку-инвалида. О надругательстве над 17-летней дочерью мать узнала с помощью смарт-часов

СК возбудил уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки на Камчатке. В надругательстве подозревают троих, сообщает 29 октября пресс-служба регионального управления ведомства.



По версии следствия, трое мужчин вступили в половую связь с несовершеннолетней вечером 5 октября в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского.



Мать узнала об изнасиловании после того, как на смарт-часы девушки поступило сообщение от неизвестного с приглашением встретиться.



«Учитывая несвоевременное сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, в настоящее время следствием принимаются меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося, назначен ряд экспертных исследований, проводятся процессуальные и иные следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», — добавили в ведомстве.

