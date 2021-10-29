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На Камчатке трое изнасиловали девушку-инвалида. О надругательстве над 17-летней дочерью мать узнала с помощью смарт-часов

Уголовное дело возбудили после изнасилования девушки-инвалида на Камчатке

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СК возбудил уголовное дело об изнасиловании 17-летней девушки на Камчатке. В надругательстве подозревают троих, сообщает 29 октября пресс-служба регионального управления ведомства.

По версии следствия, трое мужчин вступили в половую связь с несовершеннолетней вечером 5 октября в лесополосе в районе сопки Мишенная города Петропавловска-Камчатского.

Мать узнала об изнасиловании после того, как на смарт-часы девушки поступило сообщение от неизвестного с приглашением встретиться.

«Учитывая несвоевременное сообщение о произошедшем в правоохранительные органы, в настоящее время следствием принимаются меры по детальному восстановлению обстоятельств случившегося, назначен ряд экспертных исследований, проводятся процессуальные и иные следственные действия, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения», — добавили в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку.

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Комментарии (10)

angel of death
надеюсь зверьё найдут и посадят... лет так на 15 минимум... пусть там сами себя удовлетворяют...
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.... Росбалт.
--- «У следствия пока больше вопросов»: на Камчатке мать 17-летней девушки-инвалида заявила, что ее дочь изнасиловали трое мигрантов
265931344
Не, а где подробности: в каком месте инвалид, полная ли у нее семья, сколько лет подозреваемым и какого они социально-этнического происхождения!?
Аффтар,низачод, ждём продолжения!
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