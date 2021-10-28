Самокатчик, попавший под грузовик на Устинова, скончался на месте аварии

Сбитый на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского проспекта самокатчик скончался от полученных травм на месте аварии. Ранее сообщалось, что пострадавшего госпитализировали.



Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти 28 октября, за рулем грузовика DAF CF, наехавшего на погибшего, находился 49-летний водитель. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

«Фонтанка» писала, что в первой половине дня на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского проспекта случилась серьезная авария с участием грузового автомобиля и самокатчика. Двухколесным транспортным средством, по словам очевидца, управлял мужчина лет 70 на вид.