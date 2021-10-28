FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +9
70.52р81.84р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Самокатчик, попавший под грузовик на Устинова, скончался на месте аварии

5
Печать

Сбитый на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского проспекта самокатчик скончался от полученных травм на месте аварии. Ранее сообщалось, что пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти 28 октября, за рулем грузовика DAF CF, наехавшего на погибшего, находился 49-летний водитель. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

«Фонтанка» писала, что в первой половине дня на перекрестке улицы Дмитрия Устинова и Шлиссельбургского проспекта случилась серьезная авария с участием грузового автомобиля и самокатчика. Двухколесным транспортным средством, по словам очевидца, управлял мужчина лет 70 на вид.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

bluxer
На удивление смертельный перекрёсток. Пешеходы там тоже погибали.
мухомор
Самокат, кстати, обычный.
Мускульной силой перемещаемый.
Ехал погибший по пешеходному переходу.
ПДД спешиваться его не обязывали.
А фуровод обычный. Классический. Угол обзора дороги примерно 1 градус. Всё остальное слепая зона.
ДуремарСПб.
Вот чем заканчивается травля самокатчиков.Смертью и зимой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний