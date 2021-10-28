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Посмотрела направо и ускорилась. Что происходило в кабине трамвая на Бухарестской

Появилось видео из кабины трамвая, который врезался в другой на Бухарестской

Стаж водителя трамвая, который сегодня неожиданно ускорился и въехал в другой, идущий впереди, превышает 10 лет. По данным «Фонтанки», никаких нареканий за это время за ней не значилось.

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Судя по видео из кабины, которое есть в распоряжении «Фонтанки», женщина остановила трамвай в нескольких десятках метров от перекрестка Бухарестской и проспекта Славы, где стоял другой вагон. При этом действовала по инструкции, контролировала ситуацию через правое зеркало заднего вида. Однако затем трамвай начинает резко ускоряться, водитель не пытается затормозить.

Обстоятельства произошедшего выясняют полиция и комиссия Горэлектротранса, подробных объяснений от водителя пока не получено. В результате столкновения пострадали 16 человек, но почти все отказались от госпитализации.

Напомним, ДТП с участием трамваев произошло утром 28 октября. Оба трамвая относятся к первому парку, речь идет о продукции Петербургского трамвайно-механического завода: ЛМ-2008 выпущен в 2010 году, ЛВС-2005 — в 2008-м.

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Комментарии (6)

Akabos
как будто заснула(отключилась)
Для тех кто думает: так быстро нельзя!
Из личного опыта - ехал под утро домой(трезвый) - остановился на светофоре, загорелся зеленый, тронулся (авто с МКПП)... открываю глаза от прыжков автомобиля - шпарю по газону во всю, в сторону столба, кручу баранку во всю мочь - вылетают обратно на дорогу...остановился... до светофора, на котором я останавливался метров 200...
Семён Лобкотрясов
Давайте спросим какая зарплата у водителей трамвая. Хватит ли этой суммы на достойный быт, поддержку здоровья, содержание семьи.
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