Посмотрела направо и ускорилась. Что происходило в кабине трамвая на Бухарестской

Судя по видео из кабины, которое есть в распоряжении «Фонтанки», женщина остановила трамвай в нескольких десятках метров от перекрестка Бухарестской и проспекта Славы, где стоял другой вагон. При этом действовала по инструкции, контролировала ситуацию через правое зеркало заднего вида. Однако затем трамвай начинает резко ускоряться, водитель не пытается затормозить.



Обстоятельства произошедшего выясняют полиция и комиссия Горэлектротранса, подробных объяснений от водителя пока не получено. В результате столкновения пострадали 16 человек, но почти все отказались от госпитализации.

