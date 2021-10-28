Постоял и рванул. В Петербурге один трамвай на скорости догнал коллегу

На Бухарестской улице утром 28 октября случилось нерядовое ДТП — столкнулись два трамвая. В комментариях к этой новости успели пошутить и про обгон, и про каршеринг, но юмор стух, когда стало понятно, что пострадавших более десятка.

Шестнадцать пострадавших доставили в горбольницу номер 26, в НИИ им. Джанелидзе и в Мариинскую. Источник «Фонтанки» в транспортном блоке сообщил, что часть людей отказались от медобследования, у остальных — различные травмы, в том числе перелом руки. «В нашем сильно кондуктор пострадала, у нее бровь рассечена, — рассказала Екатерина, ехавшая в переднем трамвае. — Мы сразу бросились к женщине, которая рядом через поручень перелетела. Еще двое столкнулись головами, у одной из них вроде нос сломан, кровью плевалась».

Проверкой занимаются комиссия «Горэлектротранса» и полиция, пока причины случившегося не установлены. Как обычно, всё упирается в две основные версии: человеческий фактор (от плохого самочувствия, сна и обморока до потери концентрации) и технические проблемы. Судя по тайм-кодам на кадрах видеонаблюдения, задний трамвай притормозил метрах в 20–30 от переднего, стоящего на перекрестке с проспектом Славы в ожидании зеленого света. Так и положено по инструкции, однако стоило переднему трамваю тронуться, как задний рванул с места и догнал его. Это «Фонтанке» подтвердили два источника в транспортном блоке Смольного; так же ситуацию восприняли и пассажиры. «Разгона у него особо не было, он притормаживал, а потом резко почему-то рванул», — говорит Екатерина. На данный момент получить внятный рассказ от водителя заднего трамвая не удалось, говорит собеседник «Фонтанки», женщина и сама пострадала в столкновении. По словам очевидцев, она также временно оказалась заблокирована в кабине. Буквально на этом же месте летом уже сталкивались трамваи, тогда всё списали на техническую неисправность, обошлось без пострадавших.