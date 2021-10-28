Число резидентов «Энерготехнохаба Петербург» выросло до 300. К ним присоединилась «Татнефть» и высокотехнологичный логистический стартап

Количество резидентов «Энерготехнохаба Петербург» выросло в два раза с начала года и достигло 300. К проекту, запущенному администрацией Петербурга при участии «Газпром нефти», присоединилась «Татнефть», входящая в пятерку крупнейших нефтедобывающих компаний России.

Как сообщили 28 октября в пресс-службе «Газпром нефти», трехсотым участником экосистемы стал стартап MOECO, основанный российскими предпринимателями из Кремниевой долины. Вместе с партнерами компания работает над технологией глобального трекера для перевозок спецгрузов. Система отслеживает маршрут и условия хранения: температуру и влажность, попадание света, плавность хода при транспортировке и разгрузке.



Также к резидентам присоединилась «Татнефть». Между ее руководителем Наилем Магановым, главой «Газпром нефти» Александром Дюковым и губернатором Петербурга Александром Бегловым в четверг было подписано соглашение о развитии сотрудничества. Приоритет получат разработки в сферах повышения энергоэффективности оборудования и снижения карбонового следа, а также возобновляемых источников энергии.

Для инвестиций в «зеленую» энергетику при поддержке «Газпром нефти», «Газпромбанка», «Атомэнергопрома» и «Объединённой двигателестроительной корпорации» запущен акселератор «Низкоуглеродное будущее». Также по итогам встречи с командами стартапов городское правительство, совет ректоров вузов Петербурга, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и «Газпром нефть» заключили соглашение о поддержке студенческого предпринимательства.

Вскоре «Энерготехнохаб Петербург» пополнят еще четыре технологические компании, основанные студентами из петербургского Технологического института, МГУ и Плехановского университета. Они будут развивать проекты по улавливанию СО2 и синтезу антикоррозийного покрытия, технологии получения биотоплива и хранения водорода.

