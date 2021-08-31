Число резидентов «Энерготехнохаба Петербург» достигло 250. Инвестиции направили на роботов и станции для сейсморазведки на шельфе

Одним из первых успешных проектов «Энерготехнохаба» стала разработка российских донных станций для проведения глубоководных операций и сейсморазведки на шельфе Арктики. Еще один инновационный проект — разработка автоматизированного бурового комплекса нового поколения. Совместно с «Газпром нефтью» ее выполняют электронные резиденты — «Уралмаш НГО Холдинг», Yandex.Cloud и компания «Битроботикс», известная тем, что приняла участие в разработке лунной программы Boeing и NASA.

Количество резидентов «Энерготехнохаба Петербург» выросло в два раза с начала года и достигло 250. В конце августа к проекту, запущенному администрацией Петербурга при участии «Газпром нефти» присоединились АО «Объединенная приборостроительная корпорация», АО «Атомэнергомаш-технологии», АО «Концерн «Гранит-Электрон».

Резиденты «Энерготехнохаба Петербург» работают над проектами развития «зеленых» технологий, создают системы автоматизации производства, роботов, беспилотники и другие технологические решения для энергетического сектора.



Создание консорциумов и новых партнерств в Петербурге позволит наладить производство оборудования для нефтяных платформ, аппаратов для поиска полезных ископаемых и систем хранения энергии, в том числе получаемой из альтернативных источников — ветра и солнца.



Специальные программы для резидентов распространяются не только на территорию Санкт-Петербурга, поэтому позволяют вовлекать партнеров из других регионов и стран. В частности, к экосистеме проекта присоединились зарубежные компании — австрийская TDE Group и бельгийская Khaos.



К 2030 году планируется, что «Энерготехнохаб Петербург» объединит до 600 высокотехнологичных компаний. Это сконцентрирует в Петербурге крупный объем научных и инженерных заказов в сфере энергетики, ежегодный объем которых в России оценивается в 100 млрд рублей.

