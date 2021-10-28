Очевидец снял, как «Гранта» в заносе разнесла «Жигули» на трассе М-9. Трое погибли на месте

Неудачный обгон на мокрой трассе в Тверской области утром 28 октября привел к трагичным последствиям. Момент ДТП записал видеорегистратор очевидца, который чудом не попал в замес и сам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тверской области, около 8:20 на 192-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе 21-летняя девушка за рулем LADA Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там ВАЗ-2105. На записи, опубликованной в группе «Зубцов СМИ "NewMedia"», видно, что «Лада» обогнала автора видео и уже начала перестраиваться в свою полосу, как ее внезапно занесло и выкинуло обратно на «встречку». «Жигули» при этом, похоже, ехали без головного света.