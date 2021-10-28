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Очевидец снял, как «Гранта» в заносе разнесла «Жигули» на трассе М-9. Трое погибли на месте

Три человека погибли и двое пострадали в лобовом ДТП в Тверской области

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области
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Неудачный обгон на мокрой трассе в Тверской области утром 28 октября привел к трагичным последствиям. Момент ДТП записал видеорегистратор очевидца, который чудом не попал в замес и сам.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Тверской области, около 8:20 на 192-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе 21-летняя девушка за рулем LADA Granta выехала на встречную полосу и столкнулась с ехавшим там ВАЗ-2105. На записи, опубликованной в группе «Зубцов СМИ "NewMedia"», видно, что «Лада» обогнала автора видео и уже начала перестраиваться в свою полосу, как ее внезапно занесло и выкинуло обратно на «встречку». «Жигули» при этом, похоже, ехали без головного света.

От удара обе машины получили сильные повреждения. «Ладу» отбросило в кювет через полдороги, и при этом она пролетела прямо перед носом у машины очевидца, засыпав ее обломками. «Пятерка» оказалась в противоположном кювете на крыше.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области
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В результате аварии оба водителя и пассажир ВАЗа погибли на месте. Еще два пассажира получили травмы и были доставлены в больницу. В МВД уточняют, что обгон на участке, где произошло ДТП, разрешен.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Тверской области

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Комментарии (14)

angel of death
обгон на сыром дорожном покрытии - явно на кладбище опаздывал... жалко водителя встречной машины...
Владислав М
Сидеть теперь девице всю молодость, а потом платить всю жизнь ущерб. А всё ради чего, чтобы приехать на 10 минут раньше.
Иван 2пырьев
Зато на лампочках сэкономил
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