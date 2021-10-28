Около тысячи заболевших коронавирусом детей выявляют ежедневно в Москве

В Москве каждый день выявляют примерно по тысяче детей, заразившихся коронавирусом. Об этом 28 октября заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передают РИА Новости.



Она добавила, что за весь период пандемии в городе переболели около 200 тысяч несовершеннолетних. Ракова надеется, что в нерабочую неделю темпы заболеваемости в столице снизятся и «система здравоохранения не скатится в коллапс». По словам вице-мэра, вакцинационные мощности в Москве расширяются и готовы удовлетворить любой спрос. Ранее в городе завершился первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса для детей.

