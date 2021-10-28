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Около тысячи заболевших коронавирусом детей выявляют ежедневно в Москве

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В Москве каждый день выявляют примерно по тысяче детей, заразившихся коронавирусом. Об этом 28 октября заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова, передают РИА Новости.

Она добавила, что за весь период пандемии в городе переболели около 200 тысяч несовершеннолетних. Ракова надеется, что в нерабочую неделю темпы заболеваемости в столице снизятся и «система здравоохранения не скатится в коллапс». По словам вице-мэра, вакцинационные мощности в Москве расширяются и готовы удовлетворить любой спрос. Ранее в городе завершился первый этап клинических исследований вакцины от коронавируса для детей.

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Комментарии (5)

266456727
Пока всему населению поголовно не сломают иммунитет, как им надо не успокоятся...
angel of death
а чё не 146 000? не 10 млн? а? вы уже сами походу все больные, со своей статистикой... это большинство не парит - большинство парит пенсионный возраст =)
Coriander
ну началось , всё с сша слизали как под копирку про "болеющих детишек" и что "ой а у нас и вакцина есть - давайте колоть!"
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