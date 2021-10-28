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В Москве подвели итоги первого этапа исследований вакцины от коронавируса для детей

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В Москве завершен первый этап исследований вакцины «Спутник V» для детей. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной «Гам-КОВИД-Вак» М как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета», — утверждается в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

В мэрии добавили, что в Москве уже начали предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследования вакцины.

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Комментарии (3)

266392635
Интересно,где этих "добровольцев" находят?Уж наверное,те,кто агитирует за поголовную вакцинацию,на своих детях такие "добровольные"опыты не устраивают.
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