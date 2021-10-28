В Москве подвели итоги первого этапа исследований вакцины от коронавируса для детей

В Москве завершен первый этап исследований вакцины «Спутник V» для детей. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.



«Результаты I этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной «Гам-КОВИД-Вак» М как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета», — утверждается в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).



В мэрии добавили, что в Москве уже начали предварительный отбор добровольцев для второго этапа исследования вакцины.

