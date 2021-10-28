Сторож из Забайкалья получил 18 лет колонии за смерть генерала ФСИН на охоте

Генерал и предприниматель в конце апреля вместе охотились на кабана и были убиты в охотничьем доме из гладкоствольного ружья 12-го калибра. Шихов погиб на месте, Раздобреев — по дороге в больницу. По версии следствия, стрелял 62-летний сторож хозяйства Макаров — в состоянии алкогольного опьянения и без явных причин.



Сам он утверждает, что его оговорил сторож соседнего хозяйства Новиков — тот, кто проходит свидетелем и кому, как установили в СК, угрожал Макаров.



«Я не пойму за что меня судят! Доказательств никаких нет, у меня не было причин убивать! Экспертиз половину не делали, меня судят со слов Новикова, я бы хотел, чтоб суд разобрался, откуда были произведены выстрелы и чьи отпечатки пальцев на ружье», — приводит пресс-служба суда отрывок из последнего слова фигуранта.

