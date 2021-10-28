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Сторож из Забайкалья получил 18 лет колонии за смерть генерала ФСИН на охоте

Забайкальский краевой суд вынес приговор по делу о двойном убийстве, жертвами которого стали глава регионального УФСИН Евгений Шихов и предприниматель Виталий Раздобреев. Схватившийся за ружьё сторож охотничьего хозяйства уедет в колонию.

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Как сообщает Следственный комитет по Забайкальскому краю, 28 октября Николай Макаров признан виновным в убийстве, угрозе убийством и приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 2 миллиона рублей вдовам Шихова и Раздобреева.

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Генерал и предприниматель в конце апреля вместе охотились на кабана и были убиты в охотничьем доме из гладкоствольного ружья 12-го калибра. Шихов погиб на месте, Раздобреев — по дороге в больницу. По версии следствия, стрелял 62-летний сторож хозяйства Макаров — в состоянии алкогольного опьянения и без явных причин.

Сам он утверждает, что его оговорил сторож соседнего хозяйства Новиков — тот, кто проходит свидетелем и кому, как установили в СК, угрожал Макаров.

«Я не пойму за что меня судят! Доказательств никаких нет, у меня не было причин убивать! Экспертиз половину не делали, меня судят со слов Новикова, я бы хотел, чтоб суд разобрался, откуда были произведены выстрелы и чьи отпечатки пальцев на ружье», — приводит пресс-служба суда отрывок из последнего слова фигуранта.

В СК сообщили, что в качестве свидетелей допрошены 50 человек, проведено двадцать экспертиз, полиграф применяли восемь раз.

«Суд полностью доказал вину Макарова, опираясь не только на показания свидетелей, но и на убедительные результаты экспертиз, которые показали, что на одежде и руках Макарова находились продукты выстрела», — уточнили в пресс-службе Забайкальского краевого суда, добавив, что на этапе предварительного расследования сторож признавал вину.

Фото: Следственного комитета Российской Федерации
по Забайкальскому краю

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Комментарии (5)

VKuser173415
Ничего себе, у человека, который был на охоте и имеет ружьё, на одежде нашли следы выстрела. Наверное лупу применяли, чтобы найти и это безусловно говорит о виновности.
angel of death
как обычно - нашли крайнего... и сколько таких сидит, невиновных? страшно представить...
ДЮрьевич
Героем на зону поехал
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