В Красноярске мужчина покончил с собой во дворе ковидного госпиталя, где умерла его мать

Житель Красноярска свел счеты с жизнью во дворе коронавирусного госпиталя. Он узнал о смерти своей матери, которая там лечилась, сообщает 28 октября NGS24.RU.



По данным издания, мужчине сообщили плохие новости в приемном покое, он вышел во двор, сел на лавочку и покончил с собой.



«Мужчина умер не сразу, думали, что выкарабкается, но этого не произошло», — рассказал очевидец.



Ранее «Фонтанка» писала о совершившей суицид петербурженке, у которой болезни отняли семью. Два года назад от онкологии умерла ее дочь, а год назад от коронавируса скончался муж.

