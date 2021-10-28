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В Красноярске мужчина покончил с собой во дворе ковидного госпиталя, где умерла его мать

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Житель Красноярска свел счеты с жизнью во дворе коронавирусного госпиталя. Он узнал о смерти своей матери, которая там лечилась, сообщает 28 октября NGS24.RU.

По данным издания, мужчине сообщили плохие новости в приемном покое, он вышел во двор, сел на лавочку и покончил с собой.

«Мужчина умер не сразу, думали, что выкарабкается, но этого не произошло», — рассказал очевидец.

Ранее «Фонтанка» писала о совершившей суицид петербурженке, у которой болезни отняли семью. Два года назад от онкологии умерла ее дочь, а год назад от коронавируса скончался муж.

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Комментарии (4)

iigaza
Видать жили исключительно на материнскую пенсию.
266432475
Бедные мы. А государство этим пользуется.
DEMOMON
е......ться, тапки гнутся
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