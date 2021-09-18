Женщина погибла на юго-востоке Петербурга. Болезни за три года отняли у нее всю семью

Жительница дома в Невском районе совершила суицид, несмотря на уговоры соседей. Она страдала от одиночества.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, о гибели жительницы дома 41 по Советскому проспекту в полицию сообщили сотрудники скорой. Медиков вызвали соседи, которые увидели приготовление к самоубийству, но не смогли отговорить женщину.

По предварительной информации, за последние три года болезни лишили петербурженку семьи: 2 года назад от онкологии умерла её дочь, а год назад от коронавируса скончался муж. Она состояла на учете у невролога.