FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
72.56р85.46р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

Женщина погибла на юго-востоке Петербурга. Болезни за три года отняли у нее всю семью

На Советском проспекте совершила суицид одинокая женщина

Жительница дома в Невском районе совершила суицид, несмотря на уговоры соседей. Она страдала от одиночества.

Как стало известно «Фонтанке» 18 сентября, о гибели жительницы дома 41 по Советскому проспекту в полицию сообщили сотрудники скорой. Медиков вызвали соседи, которые увидели приготовление к самоубийству, но не смогли отговорить женщину.

По предварительной информации, за последние три года болезни лишили петербурженку семьи: 2 года назад от онкологии умерла её дочь, а год назад от коронавируса скончался муж. Она состояла на учете у невролога.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

avtech
вот что показывает реальную ситуацию с здравоохранением в городе, а ведь вымирают семьями
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний