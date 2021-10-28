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Умерла школьница, найденная со сломанными ногами на Петергофском. Возбуждено дело

СК возбудил дело после смерти девятиклассницы на Петергофском шоссе

Четырнадцатилетняя жительница Красносельского района Петербурга скончалась в больнице после травм, которые она получила под окнами собственного дома.

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Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября, врачи детской больницы на Авангардной около десяти часов боролись за жизнь пациентки, её травмы оказались несовместимы с жизнью. Девочка умерла накануне ночью.

В Следственном комитете по факту её гибели возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК).

Девятиклассницу с переломами ног, травмами головы и внутренних органов нашли рядом с девятиэтажкой на Петергофском шоссе. Школьница жила на предпоследнем этаже в этом же доме вместе с матерью, отчимом и двумя сёстрами. Следы девочки нашли у окна на лестничной площадке между 8-м и 9-м этажами. Ранее семья в поле зрения полицейских не попадала.

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Комментарии (3)

мухомор
Ссора с отчимом, девчонку за борт.
Давайте угадаем, есть ли у отчима непогашенные судимости.
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