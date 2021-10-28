Умерла школьница, найденная со сломанными ногами на Петергофском. Возбуждено дело

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 28 октября, врачи детской больницы на Авангардной около десяти часов боролись за жизнь пациентки, её травмы оказались несовместимы с жизнью. Девочка умерла накануне ночью.



В Следственном комитете по факту её гибели возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (109 УК).



Девятиклассницу с переломами ног, травмами головы и внутренних органов нашли рядом с девятиэтажкой на Петергофском шоссе. Школьница жила на предпоследнем этаже в этом же доме вместе с матерью, отчимом и двумя сёстрами. Следы девочки нашли у окна на лестничной площадке между 8-м и 9-м этажами. Ранее семья в поле зрения полицейских не попадала.

