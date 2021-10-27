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Под окнами девятиэтажки на Петергофском шоссе нашли переломанную школьницу

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Девятиклассницу из Красносельского района Петербурга госпитализировали с тяжёлыми травмами. Девочку-подростка нашли под окнами собственного дома.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 октября, накануне около трёх часов дня бригада скорой забрала 14-летнюю пострадавшую от девятиэтажки на Петергофском шоссе. Пациентку доставили в реанимацию детской больницы на Авангардной улице.

Врачи диагностировали переломы ног, таза, серьёзные травмы головы и внутренних органов. Девочка находится в тяжёлом состоянии.

На место выезжали полицейские. Известно, что следы школьницы искали у окна на лестничной площадке между восьмым и девятым этажами.

Девочка — ученица девятого класса одной из школ Красносельского района. Старшая из трёх сестёр, которых растят мать и отчим.

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Комментарии (4)

266403210
"...27 октября, накануне около трёх часов дня..."
Этого еще не произошло, товарищи, расходимся
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