Под окнами девятиэтажки на Петергофском шоссе нашли переломанную школьницу

Врачи диагностировали переломы ног, таза, серьёзные травмы головы и внутренних органов. Девочка находится в тяжёлом состоянии.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 27 октября, накануне около трёх часов дня бригада скорой забрала 14-летнюю пострадавшую от девятиэтажки на Петергофском шоссе. Пациентку доставили в реанимацию детской больницы на Авангардной улице.

Девятиклассницу из Красносельского района Петербурга госпитализировали с тяжёлыми травмами. Девочку-подростка нашли под окнами собственного дома.

На место выезжали полицейские. Известно, что следы школьницы искали у окна на лестничной площадке между восьмым и девятым этажами.



Девочка — ученица девятого класса одной из школ Красносельского района. Старшая из трёх сестёр, которых растят мать и отчим.

