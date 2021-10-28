Ямб и амфибрахий оценили в квадратных метрах

Креативный вызов поэтам бросила компания «Л1», которая давно взяла курс на творчество. Не зря самыми известными проектами застройщика последних нескольких лет стали «Лондон парк», «Поэт», «Байрон» и «Шекспир». Объявляя конкурс «Лондонская осень», застройщик предложил: почему бы современным авторам не обратить внимание на новые кварталы Петербурга? В конце концов, именно в них протекает жизнь большинства горожан. Ремонты, переезды, новоселья, прогулки в парке возле нового дома — эти темы многим близки и понятны.
И поэты призвали на помощь музу. Организаторы получили 331 стихотворное произведение, причем не только из Петербурга, но и других городов. Все конкурсные работы можно прочитать в группе «Л1» «ВКонтакте».
Затем в творчество погрузились члены жюри — им предстояло выбрать 10 лучших произведений. В процесс включились руководители компании «Л1», поэт Артем Парушенков, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра, главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и его коллеги-журналисты. Голосуя за сильнейших, они в первую очередь смотрели на мастерство авторов.
«Читая конкурсные работы, я пересек четыре государства. И в каждой стране вечером читал стихи, которые написали участники конкурса», — признался Дмитрий Гавра, который сам пишет сонеты на английском. Он предложил издать лучшие литературные работы — по мнению ученого, они этого достойны.
Тройку лидеров определили представители застройщика во главе с генеральным директором Павлом Андреевым. Многие топ-менеджеры компании пришли поздравить поэтов лично.
Подвели итоги на квартирнике — в буквальном смысле слова. Участники «Лондонской осени» стали первыми посетителями нового шоу-рума в «Лондон парке». Это полностью меблированная квартира с панорамными окнами в пол, дизайнерским ремонтом — в любой момент готовая к заселению. Так что все присутствовавшие на торжественной церемонии чувствовали себя действительно как дома.
«Когда мы задумывали конкурс, было очень много скепсиса, сомнений: квадратный метр растет, доходы падают, пандемия — все это не способствует высокой поэзии, — рассказала директор по развитию Компании «Л1» Надежда Калашникова. — Но, тем не менее, мы рискнули и победили, потому что получили такое количество ваших произведений! Это действительно вдохновение души. Я благодарю каждого, кто принял участие».
Диплом за первое место и 100 000 рублей получил петербуржец Эрик Осташев, написавший не просто стихотворение, а блюз «Я люблю свою квартиру на двадцатом этаже».
«Мы пели его всем офисом», — признались представители «Л1», вручая приз.
Произведение так понравилось руководителю компании Павлу Андрееву, что он предложил выпустить профессиональный клип. Так что скоро нас, очевидно, ждет премьера. А пока песню просто наложили на кадры с изображением «Лондон парка».
Приз зрительских симпатий достался будущему жильцу ЖК «Поэт», и, кстати, герою материала «Фонтанки» Никите Васильеву. Петербуржец не ограничился стихами: он представил на конкурс видеоролик, в изготовлении которого участвовало пять человек, включая диктора. Автор запустил в ночное небо коптер, чтобы снять комплексы «Лондон парк», «Поэт», «Байрон» и «Шекспир» в сияющих огнях.
«Таким наш комплекс мы еще не видели», — отметили члены жюри, поздравляя Никиту.
А в конце торжественной церемонии организаторы сделали объявление: Компания Л1, вдохновившись результатами конкурса, запускает культурный проект «Проспект Просвещения».
«Так что следите за новостями», — заинтриговала Надежда Калашникова.
Материал подготовлен специально для компании «Л1»
ЖК «Лондон Парк» (ЖК «Шекспир» и ЖК «Байрон») — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте нашдом.рф
ЖК «Поэт» — застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте нашдом.рф