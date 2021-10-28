Ямб и амфибрахий оценили в квадратных метрах

Креативный вызов поэтам бросила компания «Л1», которая давно взяла курс на творчество. Не зря самыми известными проектами застройщика последних нескольких лет стали «Лондон парк», «Поэт», «Байрон» и «Шекспир». Объявляя конкурс «Лондонская осень» , застройщик предложил: почему бы современным авторам не обратить внимание на новые кварталы Петербурга? В конце концов, именно в них протекает жизнь большинства горожан. Ремонты, переезды, новоселья, прогулки в парке возле нового дома — эти темы многим близки и понятны.

И поэты призвали на помощь музу. Организаторы получили 331 стихотворное произведение, причем не только из Петербурга, но и других городов. Все конкурсные работы можно прочитать в группе «Л1» «ВКонтакте».



Затем в творчество погрузились члены жюри — им предстояло выбрать 10 лучших произведений. В процесс включились руководители компании «Л1», поэт Артем Парушенков, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра, главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков и его коллеги-журналисты. Голосуя за сильнейших, они в первую очередь смотрели на мастерство авторов.



«Читая конкурсные работы, я пересек четыре государства. И в каждой стране вечером читал стихи, которые написали участники конкурса», — признался Дмитрий Гавра, который сам пишет сонеты на английском. Он предложил издать лучшие литературные работы — по мнению ученого, они этого достойны.



Тройку лидеров определили представители застройщика во главе с генеральным директором Павлом Андреевым. Многие топ-менеджеры компании пришли поздравить поэтов лично.

