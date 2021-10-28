В Петербурге начали вакцинировать в стоматологиях и «Перекрестке»

Два новых пункта открылись в стоматологических поликлиниках № 2 Василеостровского района (8-я линия В.О., 41) и № 3 (2-я линия В.О., 12). Они работают с 8:00 до 20:00 по будним дням. В воскресенье - с 9.00 до 15.00

Также новый пункт появился в ТЦ «Перекресток» на проспекте Большевиков, 32. Он работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам. В ТЦ «Космос» на улице Типанова, 27/39, график работы — с 14:00 до 19:00 по будним дням и с 11:00 до 17:00 в выходные.



Еще один пункт появился в доме быта в Кронштадте на улице Ленина, 13. Он будет работать по сложному графику: 1, 2 и 3 ноября с 17:00 до 20:00, 4 ноября — выходной, 5, 6, 7 ноября — с 12:00 до 16:00 и с 8 ноября — с 16:00 до 20:00. Доступна запись на портале «Здоровье петербуржца».

