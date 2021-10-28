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В Петербурге начали вакцинировать в стоматологиях и «Перекрестке»

За последнюю неделю в Петербурге были открыты пять новых пунктов вакцинации. Они находятся в стоматологических поликлиниках и магазинах, сообщили 28 октября в городском комитете по здравоохранению.

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Два новых пункта открылись в стоматологических поликлиниках № 2 Василеостровского района (8-я линия В.О., 41) и № 3 (2-я линия В.О., 12). Они работают с 8:00 до 20:00 по будним дням. В воскресенье - с 9.00 до 15.00

Также новый пункт появился в ТЦ «Перекресток» на проспекте Большевиков, 32. Он работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам. В ТЦ «Космос» на улице Типанова, 27/39, график работы — с 14:00 до 19:00 по будним дням и с 11:00 до 17:00 в выходные.

Еще один пункт появился в доме быта в Кронштадте на улице Ленина, 13. Он будет работать по сложному графику: 1, 2 и 3 ноября с 17:00 до 20:00, 4 ноября — выходной, 5, 6, 7 ноября — с 12:00 до 16:00 и с 8 ноября — с 16:00 до 20:00. Доступна запись на портале «Здоровье петербуржца».

Всего в Петербурге открыли уже 175 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений и 45 мобильных прививочных пунктов. В пилотном режиме тестируют пункт в отделении «Почты России» на проспекте Культуры, 12. Он работает по будним дням с 9 до 15 часов.

Как записаться на вакцинацию в Петербурге и не сойти с ума — читайте в нашей инструкции.

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Комментарии (9)

angel of death
наверное это будет так: пакет надо? товары по акции желаете? прививаться будете? без QR кода цена по карте не действует.... =)))))) или так: ууууу, какой у вас кариес глубокий, давайте мы вас отвакцинируем для начала... =)))))
Мillemelle
ну если учесть, что стоматология уже в каждом подвале
tannacat
А что в церквях-то не прививаем???
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