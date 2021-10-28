У обвиняемого по делу о ритуальном убийстве подростка под Рязанью нашли два схрона похищенного оружия

Житель Рязанской области, обвиняемый в ритуальном убийстве 15-летнего школьника, причастен к краже оружия. Об этом 28 октября сообщили в региональном УМВД.



«Ранее судимый за кражу 52-летний житель Рязанского района, а ныне обвиняемый в убийстве 15-летнего подростка, также причастен к хищению из квартиры 53-летнего рязанца охотничьего карабина «Тигр», гладкоствольного ружья и более 90 патронов к ним», — сказали в пресс-службе.



В полиции добавили, что арсенал был спрятан в тайниках, сделанный в двух населенных пунктах. Помимо перечисленных единиц в них хранились мелкокалиберная пневматическая винтовка, переделанная под боевую, и 150 патронов к ней. Возбуждены уголовные дела по статьям о краже и хищении оружия с боеприпасами.

