Суд арестовал подозреваемых в ритуальном убийстве рязанского школьника

В Рязани суд отправил под стражу Владислава Цикунова и Марию Корнееву, подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка. Об этом 15 октября сообщает ТАСС.
Оба отправлены под стражу до 10 декабря.
Как пишет РИА Новости, женщина заявила о своей непричастности к убийству и говорила, что ее подставили. По ее словам, она вместе с Цикуновым поехала в поселок посмотреть дом, мужчина пошел туда «что-то взять», а позже попросил ее помочь убрать в помещении, где она и увидела кровь.
При этом судья озвучил протокол допроса мужчины, который говорил, что Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать.
О задержании 59-летнего бывшего отчима мальчика и его 29-летней возлюбленной, мастера спорта по ачери-биатлону, стало известно 14 октября. В Следственном комитете сообщили, что начали искать ребенка 9 октября после того, как он ушел из дома и не вернулся. Тело мальчика нашли 13-го числа под землей и мусором в лесу у поселка Земенки. Раны на теле погибшего дали следствию основания предположить, что над ребёнком совершили действия обрядово-культового характера.