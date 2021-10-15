Суд арестовал подозреваемых в ритуальном убийстве рязанского школьника

В Рязани суд отправил под стражу Владислава Цикунова и Марию Корнееву, подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка. Об этом 15 октября сообщает ТАСС.



Оба отправлены под стражу до 10 декабря.



Как пишет РИА Новости, женщина заявила о своей непричастности к убийству и говорила, что ее подставили. По ее словам, она вместе с Цикуновым поехала в поселок посмотреть дом, мужчина пошел туда «что-то взять», а позже попросил ее помочь убрать в помещении, где она и увидела кровь.



При этом судья озвучил протокол допроса мужчины, который говорил, что Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать.

