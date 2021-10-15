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Суд арестовал подозреваемых в ритуальном убийстве рязанского школьника

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В Рязани суд отправил под стражу Владислава Цикунова и Марию Корнееву, подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка. Об этом 15 октября сообщает ТАСС.

Оба отправлены под стражу до 10 декабря.

Как пишет РИА Новости, женщина заявила о своей непричастности к убийству и говорила, что ее подставили. По ее словам, она вместе с Цикуновым поехала в поселок посмотреть дом, мужчина пошел туда «что-то взять», а позже попросил ее помочь убрать в помещении, где она и увидела кровь.

При этом судья озвучил протокол допроса мужчины, который говорил, что Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело подростка без намерения убивать.

О задержании 59-летнего бывшего отчима мальчика и его 29-летней возлюбленной, мастера спорта по ачери-биатлону, стало известно 14 октября. В Следственном комитете сообщили, что начали искать ребенка 9 октября после того, как он ушел из дома и не вернулся. Тело мальчика нашли 13-го числа под землей и мусором в лесу у поселка Земенки. Раны на теле погибшего дали следствию основания предположить, что над ребёнком совершили действия обрядово-культового характера.

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Комментарии (1)

Денеб
Вот он, глубинный народ во все красе!
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