Рязанский школьник стал жертвой ритуального убийства. Родные искали его почти неделю

Мастера спорта по ачери-биатлону (лыжная гонка со стрельбой из лука) и её возлюбленного задержали в Рязанской области по подозрению в убийстве 15-летнего мальчика.

Как сообщили в СК региона 14 октября, подростка начали искать 9 октября после того, как он ушел из дома и не вернулся. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». А вчера около девяти вечера тело ребенка нашли под землей и мусором в лесу у поселка Земенки. Мальчик был убит.



Раны на теле погибшего дали следствию основания предположить, что над ребёнком совершили действия обрядово-культового характера.