Рязанский школьник стал жертвой ритуального убийства. Родные искали его почти неделю

Мастера спорта по ачери-биатлону (лыжная гонка со стрельбой из лука) и её возлюбленного задержали в Рязанской области по подозрению в убийстве 15-летнего мальчика.
Как сообщили в СК региона 14 октября, подростка начали искать 9 октября после того, как он ушел из дома и не вернулся. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». А вчера около девяти вечера тело ребенка нашли под землей и мусором в лесу у поселка Земенки. Мальчик был убит.
Раны на теле погибшего дали следствию основания предположить, что над ребёнком совершили действия обрядово-культового характера.
Ночью сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве 52-летнего бывшего отчима мальчика, а также его 29-летнюю возлюбленную, мастера спорта по ачери-биатлону, жительницу Московской области.
«В настоящее время с задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СК.