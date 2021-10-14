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Рязанский школьник стал жертвой ритуального убийства. Родные искали его почти неделю

В Рязанской области задержали мужчину, который совершил ритуальное убийство бывшего пасынка

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Мастера спорта по ачери-биатлону (лыжная гонка со стрельбой из лука) и её возлюбленного задержали в Рязанской области по подозрению в убийстве 15-летнего мальчика.

Как сообщили в СК региона 14 октября, подростка начали искать 9 октября после того, как он ушел из дома и не вернулся. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». А вчера около девяти вечера тело ребенка нашли под землей и мусором в лесу у поселка Земенки. Мальчик был убит.

Раны на теле погибшего дали следствию основания предположить, что над ребёнком совершили действия обрядово-культового характера.

Ночью сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в убийстве 52-летнего бывшего отчима мальчика, а также его 29-летнюю возлюбленную, мастера спорта по ачери-биатлону, жительницу Московской области.

«В настоящее время с задержанными выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление и уточнение всех обстоятельств преступления. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает СК.

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Комментарии (6)

セルゲイ
а где Гундяев? в золотом дворце?
dragvs
Страшно представить что маленький мальчик пережил перед своей смертью... Таких надо просто казнить.
кто-то страшный
Биатлонист это диагноз. Да вообще, чего ждать в стране, где поощряется религиозное мракобесие. А где плюс, всегда найдется и минус. Поищите расценки на услуги ведьм и прочей сволочи, удивитесь.
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