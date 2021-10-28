Бухарестскую открыли для трамваев. Аварийная «стыковка» происходит на перекрёстке не впервые

Как сообщили в комитете по транспорту, движение на Бухарестской улице восстановлено. В Горэлектротрансе добавили, что пути освободили от разбитых вагонов, трамваи поехали в 11:30.



Авария на путях произошла незадолго до десяти часов утра, маршрут корректировали для №№ 25, 43, 45, 49. Причины, по которой один трамвай догнал другой у перекрёстка с проспектом Славы, в ГЭТ не называют.



«Они будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Определение обстоятельств ДТП находится на контроле комитета по транспорту. СПб ГУП «Горэлектротранс» окажет помощь и необходимое содействие пострадавшим», — говорится в сообщении комтранса. Проверки проводят полиция и прокуратура.

