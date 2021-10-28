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В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

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Бухарестскую открыли для трамваев. Аварийная «стыковка» происходит на перекрёстке не впервые

Движение трамваев после ДТП на Бухарестской восстановлено

Трамваи пяти маршрутов во Фрунзенском районе Петербурга вернулись на обычные пути следования после аварии, в которой 28 октября пострадали 16 человек.

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Как сообщили в комитете по транспорту, движение на Бухарестской улице восстановлено. В Горэлектротрансе добавили, что пути освободили от разбитых вагонов, трамваи поехали в 11:30.

Авария на путях произошла незадолго до десяти часов утра, маршрут корректировали для №№ 25, 43, 45, 49. Причины, по которой один трамвай догнал другой у перекрёстка с проспектом Славы, в ГЭТ не называют.

«Они будут устанавливаться специальной рабочей комиссией. Определение обстоятельств ДТП находится на контроле комитета по транспорту. СПб ГУП «Горэлектротранс» окажет помощь и необходимое содействие пострадавшим», — говорится в сообщении комтранса. Проверки проводят полиция и прокуратура.

В результате случившегося травмы средней степени тяжести получили 16 человек. Их развезли на обследование по трём больницам.

В июне практически на этом же месте произошло похожее трамвайное ДТП. Свидетели говорили о неисправных тормозах, в ГЭТ сообщили, что причина кроется в технической неисправности одного из транспортных средств. Тогда столкновение обошлось без пострадавших.

Фото:
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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