В Петербурге второй день подряд в больницы увозят по 500 человек в сутки

Как говорится в опубликованной 28 октября эпидемиологической справке, за минувшие сутки в стационары поступили 525 новых пациентов с коронавирусом и пневмониями (накануне было 528). В общей сложности на 9488 койках лежат уже 7 870 больных. Из них 716 в реанимации, 363 подключены к ИВЛ. 38 443 петербуржца на амбулаторном лечении.



За минувшие сутки первично привиты 12 852 человек. Закончили цикл вакцинации еще 8 727. Всего с начала прививочной кампании полностью привиты в Петербурге 1,87 млн жителей. В запасе 714 тысяч доз.

