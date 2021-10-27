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В Петербурге за сутки доставили в больницы 528 больных с коронавирусом

Общее число пациентов с коронавирусом и пневмониями в больницах Петербурга достигло 7 969 человек. За минувшие сутки поступили сразу 528 новых больных, а всего в городе развернуты 9 488 коек, сообщили в Смольном.

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Как говорится в опубликованной 27 октября ежедневной эпидемиологической справке, 716 больных в Петербурге находятся в реанимации, 371 подключен к ИВЛ. 361 человек лежит во временном госпитале в «Ленэкспо», а 577 — в пансионате «Заря». Еще 38 295 жителей города лечатся амбулаторно.

За минувшие сутки первично привиты были 10 926 петербуржцев. Закончили цикл вакцинации — 10 226. А всего с начала кампании целиком вакцинированы 1,86 млн жителей Петербурга. В запасе еще 734 тысячи доз.

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Комментарии (4)

iigaza
Районные поликлиники вносят немалую лепту в госпитализацию.
Пока болел (не тяжело) участковый врач, общаясь исключительно по телефону, каждый день предлагала переехать из уютной хаты в больничный коридор в красной зоне.
Сдельно им, што-ли, плотят?
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