В Петербурге за сутки доставили в больницы 528 больных с коронавирусом

Как говорится в опубликованной 27 октября ежедневной эпидемиологической справке, 716 больных в Петербурге находятся в реанимации, 371 подключен к ИВЛ. 361 человек лежит во временном госпитале в «Ленэкспо», а 577 — в пансионате «Заря». Еще 38 295 жителей города лечатся амбулаторно.



За минувшие сутки первично привиты были 10 926 петербуржцев. Закончили цикл вакцинации — 10 226 . А всего с начала кампании целиком вакцинированы 1,86 млн жителей Петербурга. В запасе еще 734 тысячи доз.

