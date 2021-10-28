«Стекла вылетали, люди переворачивались». Очевидцы рассказали о столкновении трамваев на Бухарестской

Как рассказала «Фонтанке» Екатерина, которая ехала в трамвае 25-го маршрута, он остановился на перекрестке, а когда загорелся зеленый свет светофора, тронулся вперед. В этот момент в него и влетел сзади другой трамвай.



«Разгона у него особо не было, он притормаживал, а потом резко почему-то рванул, — говорит Екатерина. — Удар очень сильный был, стекла вылетали, люди переворачивались. В нашем трамвае сильно кондуктор пострадала, у нее бровь рассечена. Мы сразу бросились к женщине, которая рядом через поручень перелетела. Еще двое столкнулись головами, у одной из них вроде нос сломан, кровью плевалась».



Что касается женщины — водителя трамвая, который ехал сзади, то у нее тоже лицо было в крови, говорит Екатерина. Выйти сразу из кабины она не смогла, так как двери были заблокированы. Скорая приехала минут через 10.



Напомним, два трамвая столкнулись на Бухарестской утром 28 октября, 16 человек пострадали. Полиция проводит проверку и устанавливает причины произошедшего. Из версий, как обычно в таких ситуациях, — человеческий фактор и технические проблемы. Движение по Бухарестской уже восстановлено.

