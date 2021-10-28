FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
ТЕМА ДНЯ

В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

«Стекла вылетали, люди переворачивались». Очевидцы рассказали о столкновении трамваев на Бухарестской

Трамвай, спровоцировавший ДТП на Бухарестской, всё сделал по инструкции, притормозив в 30 метрах от впереди стоящего. Однако затем рванул вперед.

0
Печать

Как рассказала «Фонтанке» Екатерина, которая ехала в трамвае 25-го маршрута, он остановился на перекрестке, а когда загорелся зеленый свет светофора, тронулся вперед. В этот момент в него и влетел сзади другой трамвай.

«Разгона у него особо не было, он притормаживал, а потом резко почему-то рванул, — говорит Екатерина. — Удар очень сильный был, стекла вылетали, люди переворачивались. В нашем трамвае сильно кондуктор пострадала, у нее бровь рассечена. Мы сразу бросились к женщине, которая рядом через поручень перелетела. Еще двое столкнулись головами, у одной из них вроде нос сломан, кровью плевалась».

Что касается женщины — водителя трамвая, который ехал сзади, то у нее тоже лицо было в крови, говорит Екатерина. Выйти сразу из кабины она не смогла, так как двери были заблокированы. Скорая приехала минут через 10.

Напомним, два трамвая столкнулись на Бухарестской утром 28 октября, 16 человек пострадали. Полиция проводит проверку и устанавливает причины произошедшего. Из версий, как обычно в таких ситуациях, — человеческий фактор и технические проблемы. Движение по Бухарестской уже восстановлено.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний