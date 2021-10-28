Пропавших в Ленобласти детей после ночи поисков нашли в Петербурге

Подросток из Приозерского района Ленобласти и его младшая сестра, которые пропали накануне вечером, найдены живыми. Об этом «Фонтанке» 28 октября сообщили родные детей.



«Живы, здоровы, только забрали их. Сейчас обзваниваем инстанции, говорим, что найдены», — сообщили «Фонтанке» родные детей. Брата и сестру обнаружили в одной из новостроек на Кушелевской дороге. Они провели ночь в парадной. О том, что сподвигло их выбрать такое место для ночёвки, пока не рассказали.



Мальчику 14 лет, его сестра на четыре года младше. Они из многодетной семьи из Петербурга. Вместе с родителями, братьями и ещё одной сестрой живут в Отрадном, учатся в местной школе. Дети ушли из дома накануне в пять часов вечера и не вернулись. Их запомнил водитель автобуса Приозерск — Мурино, которому они сказали, что едут к метро, где их встретят родители.

