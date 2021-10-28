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Зовите шахматистов. Необычные кряквы поселились в Полюстрово

В Петербурге заметили уток контрастных расцветок

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Сразу двух уток с аномальной окраской в пруду Полюстровского парка сфотографировал петербургский зоолог Павел Глазков. Одна птица — слишком светлая по сравнению с обычными, другая — слишком тёмная.

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У тёмно-серой, почти чёрной, кряквы клюв тоже аномального чёрного цвета. А на груди, словно передничек, большое белое пятно. У самцов кряквы есть кудрявые перья на хвосте — завитки, а у этой утки нет. Значит, это самка. Вторая утка — тоже самка, с нетипичным светло-песочным окрасом и белыми кончиками крыльев. Периодически они плавают вместе, рассказывает Павел Глазков 28 октября в своём паблике «Каждой твари по паре».

Кряквы — самый распространенный вид диких уток в Петербурге, зимой их у нас более 10 тысяч. В норме самки имеют коричневато-бурую окраску, а селезни более тёмные и с зелёными головами. Именно у кряквы учёные обнаружили десятки отклонений от основного окраса. Например, в Гатчинском парке 8 лет обитает белая кряква, она даже стала местной знаменитостью.

Между тем в пруду на улице Фомина продолжает жить необычная утка — со стрелой в голове. Сегодня её заметила читательница «Фонтанки» Анна. «Фонтанка» не раз писала о заметной птице, а также о её сестре по несчастью из Финляндии.

Фото: Читательница «Фонтанки» Анна
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Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков
Фото: Читательница «Фонтанки» Анна

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