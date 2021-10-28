Врач объяснил, почему «отправил» непривитых «помирать дома»

«Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. <…> Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем», — заявил врач в прямом эфире с губернатором региона Игорем Кобзевым в Instagram 28 октября.

Главный врач Иркутской городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимир Новожилов извинился за своё высказывание о том, что непривитые от COVID-19 должны «помирать дома».

Свои эмоции он объяснил переживаниями о детях. «Наверное, мало кто знает сегодня, что на базе нашей больницы развёрнуты шесть ковидных отделений, в том числе и для новорождённых детей, которым несколько часов от роду. И эмоциональность моей реплики связана именно с судьбой этих детей, их здоровьем», — сказал Новожилов.



Он добавил, что дети чаще стали тяжелее переносить коронавирус, а врачи работают на износ. Единственный способ ограничить мутацию вируса — это создание коллективного иммунитета. А для этого нужна вакцинация. И каждый должен понимать ответственность, отметил медик.

