FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
69.81р81.03р
ТЕМА ДНЯ

В ДТП с трамваями в Купчино пострадали 16 человек

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Врач объяснил, почему «отправил» непривитых «помирать дома»

37
Печать

Главный врач Иркутской городской Ивано-Матрёнинской детской клинической больницы Владимир Новожилов извинился за своё высказывание о том, что непривитые от COVID-19 должны «помирать дома».

«Приношу свои извинения, если кого-то я задел своим выступлением. <…> Для каждого из медиков нет никакой разницы, привит человек или не привит. Помощь оказывалась, оказывается и будет оказываться всегда, везде и всем», — заявил врач в прямом эфире с губернатором региона Игорем Кобзевым в Instagram 28 октября.

Свои эмоции он объяснил переживаниями о детях. «Наверное, мало кто знает сегодня, что на базе нашей больницы развёрнуты шесть ковидных отделений, в том числе и для новорождённых детей, которым несколько часов от роду. И эмоциональность моей реплики связана именно с судьбой этих детей, их здоровьем», — сказал Новожилов.

Он добавил, что дети чаще стали тяжелее переносить коронавирус, а врачи работают на износ. Единственный способ ограничить мутацию вируса — это создание коллективного иммунитета. А для этого нужна вакцинация. И каждый должен понимать ответственность, отметил медик.

25 октября во время прямого эфира с правительством области Новожилов призвал непривитых людей, которые заболели, не обращаться в скорую и «помирать дома». «Да, личное дело: жить мне или умереть. Но тогда не занимайте мест в госпиталях», — сказал Новожилов. Он отмечал, что система здравоохранения перегружена из-за пандемии, а безответственные граждане, которые не вакцинировались, занимают места в больницах.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (37)

Мистер Бин
Врачи в "красных зонах" сейчас действительно работают на износ. Возможно, что мысленно негодуют из-за перегрузок, но такие публичные высказывания для медика недопустимы и несовместимы с профессией. Однако, нельзя не отметить, раз уж затронули тему ковида, медленные темпы вакцинации, по сравнению с другими странами. Даже Гондурас опередил Россию по проценту привитых граждан.
266443017
Вообще-то он прав, просто форма подачи выбрана неверно. А мысль была такова, если Вы такие умные, что отказались прививаться, то болейте дома, так шансов выжить у вас гораздо больше, нежели в красной зоне.
266184723
Да уж лучше дома помирать, чем на полу, на грязном матрасе в коридоре.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний