«Если вы не привились и заболели, помирайте дома». В минздраве Иркутской области объяснили слова главврача детской больницы

Накануне во время онлайн-встречи с жителям региона Новожилов позволил себе резкие слова, когда его спросили о безопасности вакцин от коронавируса. Он заверил, что прививки защищают от тяжелого течения заболевания, и добавил: «Вот если вы не привились и заболели, ну тогда не звоните в скорую, помирайте дома. Человек в реанимацию попадает, потому что он не верит [в вакцинацию]. А в реанимации начинает верить» (цитата по Znak.com). https://www.znak.com/2021–10–26/irkutskiy_glavvrach_predlozhil_neprivitym_pomirat_doma_v_minzdrave_obyasnili_ego_slova

Пресс-служба минздрава Иркутской области сегодня на официальном сайте опубликовала комментарий, в котором объясняет, что слова Новожилова были вызваны беспокойством за детей.



«Владимир Александрович — очень уважаемый в области врач, он постоянно сталкивается с последствиями коронавируса. Все мы знаем, как он переживает за своих маленьких пациентов. Дети стали болеть тяжело, и этот факт очень беспокоит Владимира Александровича. Высказывание Владимира Александровича эмоциональное, но оно вовсе не означает, что тем, кто не вакцинирован, не будет оказываться медицинская помощь. Минздрав гарантирует, что будет. Это был призыв к вакцинации, к ответственному отношению к своему здоровью и к здоровью окружающих», — подчеркнули в ведомстве.

