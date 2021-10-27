Суд присяжных оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве любовницы

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.
Мужчине инкриминировали убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, которая была его любовницей. Перед присяжными, рассказал адвокат подсудимого Артем Сарбашев, стояли четыре вопроса: было ли убийство, совершил ли его Кулаков, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения.
На первый вопрос граждане ответили утвердительно, на последующие два — отрицательно, вопрос о снисхождении сняли.
«15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор», — добавил собеседник агентства.
Андрея Кулакова задержали 31 мая 2019 года. Как считало следствие, в ночь на 3 мая он якобы задушил 39-летнюю замглавы Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, так как испытывал к ней «личные неприязненные отношения». Мужчина не признал свою вину, ссылаясь на то, что в это время находился в кругу близких.
Как признал на суде сам Кулаков, он состоял в любовной связи с Исаенковой. СМИ писали, что пара якобы скрывала отношения от своих супругов, а погибшая требовала от мужчины уйти из семьи.