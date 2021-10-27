Суд присяжных оправдал экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве любовницы

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом 27 октября сообщает ТАСС.



Мужчине инкриминировали убийство замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, которая была его любовницей. Перед присяжными, рассказал адвокат подсудимого Артем Сарбашев, стояли четыре вопроса: было ли убийство, совершил ли его Кулаков, виновен ли он и заслуживает ли снисхождения.



На первый вопрос граждане ответили утвердительно, на последующие два — отрицательно, вопрос о снисхождении сняли.

