Смольный может разрешить пожилым петербуржцам ходить в музеи и театры со справкой вместо QR-кода

Власти Петербурга готовы расширить список документов, которые позволят посещать театры и музеи в нерабочие дни. Об этом заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов 27 октября в ходе онлайн-трансляции на странице вице-губернатора Бориса Пиотровского во «ВКонтакте».



В частности, предъявить справку о вакцинации смогут люди старше 60 лет, которые сталкиваются со сложностями с регистрацией на портале госуслуг.



«Справки о вакцинации будут приниматься, разрабатываем механизм для лиц старше 60 лет», — сказал он. Бумажная справка о вакцинации будет также приниматься у иностранных граждан. В бумажном виде предоставляется и справка о медотводе.

