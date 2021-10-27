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Смольный может разрешить пожилым петербуржцам ходить в музеи и театры со справкой вместо QR-кода

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Власти Петербурга готовы расширить список документов, которые позволят посещать театры и музеи в нерабочие дни. Об этом заявил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов 27 октября в ходе онлайн-трансляции на странице вице-губернатора Бориса Пиотровского во «ВКонтакте».

В частности, предъявить справку о вакцинации смогут люди старше 60 лет, которые сталкиваются со сложностями с регистрацией на портале госуслуг.

«Справки о вакцинации будут приниматься, разрабатываем механизм для лиц старше 60 лет», — сказал он. Бумажная справка о вакцинации будет также приниматься у иностранных граждан. В бумажном виде предоставляется и справка о медотводе.

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Комментарии (5)

А2020
Пора открыть в Смольном больницу для больных коронавирусом.
onotolich
А Смольный может перестать себя вести, как баба? Хочу-не хочу, дам-не дам. Семь пятниц на неделе... Аж Лаврова захотелось процитировать.
Денеб
Прямо-таки все пожилые петербуржцы с грошовой пенсий каждый день по театрам да по музеям ходят..... В разгар эпидемии.....
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