Куар-кот из «Республики кошек» нашел себе новый дом. Рыжий поездом отправится в Тверь

Кот по кличке Куар, которого волонтеры ранее приняли за потерявшегося Осю из Музея Анны Ахматовой, нашел себе новый дом. Петербуржца принял исторический парк «Россия — моя история» в Твери.



«В распоряжении усатого будет территория в 38 000 квадратных метров, круглосуточная охрана и коллектив максимально котоориентированных сотрудников. На улицу кот выходить не будет. Отдельно отметим, что музей еще не открылся, поэтому у КОТрудника будет возможность спокойно адаптироваться к новому месту жительства», — сообщили 27 октября в пресс-службе «Республики кошек».

