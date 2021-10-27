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Куар-кот из «Республики кошек» нашел себе новый дом. Рыжий поездом отправится в Тверь

Кот по кличке Куар из Петербурга нашел себе новых владельцев в Твери

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Кот по кличке Куар, которого волонтеры ранее приняли за потерявшегося Осю из Музея Анны Ахматовой, нашел себе новый дом. Петербуржца принял исторический парк «Россия — моя история» в Твери.

«В распоряжении усатого будет территория в 38 000 квадратных метров, круглосуточная охрана и коллектив максимально котоориентированных сотрудников. На улицу кот выходить не будет. Отдельно отметим, что музей еще не открылся, поэтому у КОТрудника будет возможность спокойно адаптироваться к новому месту жительства», — сообщили 27 октября в пресс-службе «Республики кошек».

Генеральный директор исторического парка Михаил Телушкин отметил, что в организации о Куаре узнали из новостей. Животному уже определили список обязанностей: хвостатый будет следить за застройкой экспозиций до открытия музея в начале 2022-го, а затем начнет работать старшим музейным смотрителем.

Уже завтра, 28 октября, Куар отправится на поезде в свои новые владения. В «Республике кошек» пообещали и дальше рассказывать о его судьбе.

«Фонтанка» писала, что кот апельсиновой расцветки появился в заведении через ветеринарную клинику. Туда его принесли петербуржцы, которые пытались помочь Музею Анны Ахматовой найти пропавшего хвостатого Осю.

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