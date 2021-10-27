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На Марсовом поле покраснели флаги. В Смольном не знают, кто это сделал

На Марсовом поле в Петербурге кто-то поменял флаги

Полинявшие флаги заменили на новые на Марсовом поле в Петербурге. Имя автора цветной рокировки остаётся неизвестным.

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Печать

На красные флаги, развевающиеся на флагштоках на Марсовом поле, обратил внимание фотограф «Фонтанки» 27 октября. Раньше прогуливающиеся по мемориальному парку могли наблюдать выцветшие полотна.

В городе постоянно ведётся дискуссия о том, кто отвечает за флагштоки. Ответственный, как правило, не находится. В предыдущий раз флаги меняла администрация Центрального района на деньги из внебюджетных источников. В этот раз там заявили, что не причастны к обновлению.

Не смогли раскрыть тайну смены флагов и в комитетах по культуре, по печати и благоустройству. Также отрицательный ответ дали и в Музее городской скульптуры.

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Комментарии (21)

Аппаратчик мокрой классификации
"В Смольном не знают, кто это сделал" - ну так, традиционно, или террористы, или экстремисты.. Нужно закон принять. "О запрете развешивания красных флагов". Чтобы неопределенности не было.. :)))
Igor_VS
Наш главный только задремал. Мол всех усадили. Выходит не так.
Pilat
Мечты, мечты...
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