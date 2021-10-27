На Марсовом поле покраснели флаги. В Смольном не знают, кто это сделал

На красные флаги, развевающиеся на флагштоках на Марсовом поле, обратил внимание фотограф «Фонтанки» 27 октября. Раньше прогуливающиеся по мемориальному парку могли наблюдать выцветшие полотна.



В городе постоянно ведётся дискуссия о том, кто отвечает за флагштоки. Ответственный, как правило, не находится. В предыдущий раз флаги меняла администрация Центрального района на деньги из внебюджетных источников. В этот раз там заявили, что не причастны к обновлению.



Не смогли раскрыть тайну смены флагов и в комитетах по культуре, по печати и благоустройству. Также отрицательный ответ дали и в Музее городской скульптуры.

