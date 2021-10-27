Борис Гребенщиков написал книгу об Индии и поделился любимыми маршрутами

Борис Гребенщиков написал книгу «Священные места Индии». В ней он размышляет об индийской культуре, философии и искусстве, а также делится нетуристическими маршрутами по стране. О новинке, которая увидит свое в ноябре, «Фонтанке» рассказали в издательской группе «Эксмо-АСТ».
«Я задумался о написании этой книги почти 30 лет назад, когда впервые попал в страну, которую многие называют «родиной духа», — в Индию. Тогда я еще и понятия не имел, почему каждый раз, выходя из самолета и вдыхая этот воздух, я чувствую, что после долгих странствий оказался дома...», — цитируют в пресс-службе Бориса Гребенщикова.
Рок-музыкант с юности является апологетом восточных учений, и, когда пал железный занавес и Гребенщиков смог свободно передвигаться по миру, он подолгу жил в Индии и писал там песни. Книга «Священные места Индии» посвящена богам и святым, аскетам и йогам, великим городам и храмовым комплексам страны.
Еще в 2005 году Индия официально дала Борису Гребенщикову статус друга страны — лидер группы «Аквариум» получил награду «Awards of Friendship» из рук председателя Общества российско-индийской дружбы.
Книга выйдет в издательстве АСТ Nonfiction.
24 сентября Борис Гребенщиков выставил на торги серию из 24 своих портретов «Знак огня» в NFT-формате. Сейчас все они проданы коллекционерам за цену в несколько десятков тысяч рублей каждый (торги ведутся в криптовалюте Ethereum).