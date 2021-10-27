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Путин назначил сенатора Львову-Белову детским омбудсменом

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении сенатора Совета Федерации Марии Львовой-Беловой Уполномоченным по правам ребенка. Об этом 27 октября говорится на сайте Кремля.

«Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет», — сказано в указе.

«Площадка омбудсмена по правам ребенка дает возможность применить все свои знания и навыки, опыт, чтобы на этом поприще добиваться серьезных, значимых результатов для большого количества семей и деток», — заявил президент в среду в ходе встречи с сенатором, которую транслировал телеканал «Россия 24».

Львова-Белова приняла предложение и поблагодарила президента за оказанное доверие. «Для меня это большая честь. Защитой прав детей я занимаюсь уже 15 лет», — отметила она.

Мария Львова-Белова — сенатор от Пензенской области, член комитета Совета Федерации по социальной политике. У нее девять детей: пятеро — родные, четверо — приемные. Еще 13 детей находятся под ее опекой.

Ранее пост детского омбудсмена занимала Анна Кузнецова, которая стала депутатом Госдумы.

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