Администрация Азова сообщила, что в ковидном госпитале осталось 0% свободных коек

Ковидный госпиталь города Азов в Ростовской области заполнен на 100%, сообщила администрация города. Ситуация крайне напряженная, заявил на очередном планерном совещании с руководителями социальных служб заместитель главного врача ЦГБ Андрей Калачев.



Как уточнили в администрации 27 октября, ковидный госпиталь заполнен полностью, а медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом. Скорая помощь работает в сверхнормативном режиме.



«Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, это защитит вас от тяжелейших осложнений и смертельного исхода. Система здравоохранения функционирует с перегрузкой, врачей не хватает. Берегите себя, берегите окружающих, носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию», — прокомментировал Андрей Калачев.

