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Администрация Азова сообщила, что в ковидном госпитале осталось 0% свободных коек

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Ковидный госпиталь города Азов в Ростовской области заполнен на 100%, сообщила администрация города. Ситуация крайне напряженная, заявил на очередном планерном совещании с руководителями социальных служб заместитель главного врача ЦГБ Андрей Калачев.

Как уточнили в администрации 27 октября, ковидный госпиталь заполнен полностью, а медики не всегда успевают оказывать своевременную помощь, так как в день регистрируется более 500 вызовов на дом. Скорая помощь работает в сверхнормативном режиме.

«Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, это защитит вас от тяжелейших осложнений и смертельного исхода. Система здравоохранения функционирует с перегрузкой, врачей не хватает. Берегите себя, берегите окружающих, носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию», — прокомментировал Андрей Калачев.

Ранее сообщалось, что в больницах Петербурга лежат 7 969 пациентов с коронавирусом и пневмониями. Всего в городе развернуто 9 488 коек.

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Комментарии (1)

Lotar
Господа-ковидиоты, кем заняты места в больничках? Актерами, да?
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